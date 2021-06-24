AB ve BM'den küresel sınamalar karşısında iş birliğini artırma mesajı Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Küresel sınamalar karşısında uluslararası seviyede somut iş birliğinin nasıl güçlendirileceğini görüşeceğiz.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Küresel sınamalar karşısında uluslararası seviyede somut iş birliğinin nasıl güçlendirileceğini görüşeceğiz." dedi.

Michel ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi öncesinde basına ortak açıklamalarda bulundu.

Güçlü bir AB ve güçlü bir BM'nin dünya için olumlu olduğuna işaret eden Michel, bu kurumların dünyayı daha adil bir hale getirdiğini söyledi.

Michel, zirvede AB üyesi 27 ülke liderinin Guterres ile fikir alışverişinde bulunacaklarını belirterek "Küresel sınamalar karşısında uluslararası seviyede somut iş birliğinin nasıl güçlendirileceğini görüşeceğiz." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres de dünyanın ve toplumların çok sayıda varoluşsal tehditle yüzleştiğini ifade etti.

Salgınlar, iklim değişimi, siber alandaki kuralsızlık, artan eşitsizlik, toplumlardaki güven eksikliği, jeopolitik bölünmeler ve nükleer silahların yayılması gibi alanlarda kırılganlıkların arttığını vurgulayan Guterres, "Tüm bu kırılganlıklar uluslararası iş birliğini artırmanın, daha güçlü ve kapsayıcı çok taraflılığı sağlanmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Guterres, günümüzde, güçlü, birlik halinde ve aktif bir Avrupa'ya ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek AB'nin BM için insan hakları, barış, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve iklim gibi alanlarda stratejik ve gerekli bir ortak olduğunu vurguladı.

BM harcamalarının 4'te 1'inin AB tarafından karşılandığını anımsatan Guterres, söz konusu örnek ortaklıktan dolayı minnettar olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker