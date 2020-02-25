AB ve Birleşik Krallık Brexit'in ardından yeni ilişkileri masaya yatırıyor

25.02.2020 07:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 07:42

Avrupa Birliği (AB), üyelikten ayrılma kararı alan Birleşik Krallık ile gelecekteki ilişkilerin belirlenmesini amaçlayan ve gelecek hafta başlaması planlanan görüşmeleri yürütmesi için başmüzakereci Michel Barnier'e tam yetki verdi.



Brüksel'in Birleşik Krallık ile gelecekteki ilişkilerine yönelik talepleri ve kırmızı çizgilerini içeren metin ise salı günü AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından onaylanacak. Euronews.com'da Görüntüle