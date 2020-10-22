AB ve ABD'nin yaptırım uyguladığı Zimbabve'den yabancı STK'lere "hükümeti değiştirmeye çalışıyorlar" suçlaması

Yıllardır siyasi ve ekonomik sorunlarla mücadele eden Afrika ülkesi Zimbabve'de hükümet, bazı yabancı sivil toplum kuruluşlarını (STK) dış müdahale ile hükümeti değiştirmeye çalışmakla suçladı.

Yıllardır siyasi ve ekonomik sorunlarla mücadele eden Afrika ülkesi Zimbabve'de hükümet, bazı yabancı sivil toplum kuruluşlarını (STK) dış müdahale ile hükümeti değiştirmeye çalışmakla suçladı.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki bazı yabancı STK'leri hedef aldı ve ileride bu kuruluşlarla ilgili düzenleme yapacaklarını açıkladı.

Mnangagwa, "Sivil toplum kuruluşları muhalif siyasi partilerle ve Batılı güçlerle Zimbabve'de hükümeti değiştirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Afrika'nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

Zimbabve'ye yönelik ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımları ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Bu süreçte tarım ve madencilik gibi sektörler zarar görürken ülkenin para biriminin hızla değer kaybetmesi hiperenflasyona neden oluyor.

Muhalefet, Mnangagwa'ya karşı gösteriler düzenleyip sosyal medya üzerinden tepkilerini uluslararası kamuoyuna duyurmaya çalışırken, Mnangagwa ise göstericileri "dış güçlerle iş birliği yapan küçük bir grup" olarak tanımlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak