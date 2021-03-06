AB ve ABD'den Airbus-Boeing anlaşmazlığında olumlu adım
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AB ve ABD'den Airbus-Boeing anlaşmazlığında olumlu adım

06.03.2021 03:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 03:38
AB ve ABD'den Airbus-Boeing anlaşmazlığında olumlu adım

Avrupa Birliği ve ABD uzun yıllardır süren Airbus-Boeing anlaşmazlığında birbirlerine uyguladıkları gümrük vergisini geçici olarak askıya almaya karar verdi.

Avrupa Birliği ve ABD uzun yıllardır süren Airbus-Boeing anlaşmazlığında birbirlerine uyguladıkları gümrük vergisini geçici olarak askıya almaya karar verdi.Trump döneminde bozulan ilişkileri onarma çabasındaki Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 16 yıldır süren Airbus-Boeing anlaşmazlığı nedeniyle uyguladıkları milyar dolarlık gümrük vergilerini karşılıklı olarak askıya alacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tarafların ilk etapta bu vergileri dört aylığına dondurma kararı aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Von der Leyen, tarafların bu sorunu tamamen çözme konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduklarını belirtti.

Avrupa Konseyi Başkanı Von der Leyen "Bu, Atlantik'in her iki yakasındaki işletmeler ve sanayiler için de harika bir haber. Aynı zamanda gelecek yıllardaki ekonomik iş birliğimiz için de çok olumlu bir sinyal" ifadesini kullandı.

Karşılıklı adaletsiz sübvansiyon suçlaması

Taraflar arasındaki anlaşmazlığın temeli, Dünya Ticaret Örgütü'nde de dava konusu olan suçlamalara dayanıyor.

Her iki taraf da birbirine rakip olan uçak üreticisi şirketler Airbus ve Boeing'e verilen devlet desteğinin adil olmadığını savunuyor.

Avrupalı konsorsiyum Airbus ile ABD'li Boeing üzerinden doğan anlaşmazlık nedeniyle ABD, AB ürünlerine 7,5 milyar dolarlık gümrük vergisi uygularken Brüksel de geçen Kasım'da Amerikan ürün ve hizmetlerine 4 milyar dolarlık ek vergi getirmişti.

Kaynak: Deutsche Welle

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