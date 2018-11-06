AB Vatandaşları Siyasilerin Sosyal Medyadaki Etkisinden Şikayetçi

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 80'i sosyal medya şirketlerinin siyasi partilerden aldığı finansal desteği açıklamasını istiyor.

AB Komisyonu Üyesi Vera Jourova, "Demokrasi üzerine Eurobarometre" anket sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnternet çağında, insanlar üzerinde manipülasyon hiç olmadığı kadar artmıştır. Cambridge Analytica skandalı uyarı niteliğindedir." dedi.

Anket sonuçlarını değerlendiren Jourova, "Avrupalıların yüzde 73'ü (genel veya yerel) seçimler öncesinde internet üzerinden yanlış veya saptırıcı bilgilendirme yapıldığını düşünüyor. AB vatandaşlarının yüzde 80'i sosyal medya şirketlerinin siyasi partilerden aldığı finansal desteği açıklamasını istiyor. Ayrıca sonuçlara göre katılımcıların yüzde 81'i sosyal medya şirketlerinin ne tür siyasi içerikler kullandıkları ve bunları kimlerin finanse ettiği konusunda tamamen şeffaf olmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

Jourova, gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kişisel verilerin korunmasının önemine işaret ederek "Eurobarometre sonuçları bize Avrupalıların yüzde 67'sinin internette paylaştıkları kişisel verilerin siyasi partilerin eline geçerek siyasi mesajları şekillendirmesi endişesini taşıyor." uyarısında bulundu.