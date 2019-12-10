'AB vatandaşları İngiltere'yi kendi ülkelerinin bir parçası gibi kullandı' diyen Johnson'a tepki
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'AB vatandaşları İngiltere'yi kendi ülkelerinin bir parçası gibi kullandı' diyen Johnson'a tepki

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın seçimlere üç gün kala, ülkesinde yaşayan diğer Avrupa vatandaşlarıyla ilgili yorumları tepki topladı. Johnson'ın, "AB vatandaşları İngiltere'yi yeterince kendi ülkelerinin bir parçasıymış kullandı" ifadeleri yabancı düşmanlığının göstergesi olarak yorumlandı.

10.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:46
'AB vatandaşları İngiltere'yi kendi ülkelerinin bir parçası gibi kullandı' diyen Johnson'a tepki

Başbakanı 'ın seçimlere günler kala ülkesinde yaşayan diğer vatandaşlarıyla ilgili yaptığı yorumları göçmenlerden tepki topladı.


Johnson'ın, "AB vatandaşları İngiltere'yi kendi ülkelerinin bir parçasıymış kullandı" ifadeleri yabancı düşmanlığının göstergesi olarak yorumladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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