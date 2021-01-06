AB üyesi 13 ülkeden " yakın bölgelere de aşı sağlansın" mektubu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

AB üyesi 13 ülkeden " yakın bölgelere de aşı sağlansın" mektubu

06.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:23
AB üyesi 13 ülkeden 'yakın bölgelere de aşı sağlansın

Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülke, AB Komisyonu'nun Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlaması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülke, AB Komisyonu'nun Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlaması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Ana Pisonero, günlük basın toplantısında, üye 13 ülkeden, "Doğu Ortaklık Ülkeleri " olan Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'ya Kovid-19 aşısı konusunda destek verilmesi talep edilen bir mektup aldıklarını açıkladı.

Mektubun AB Komisyonu tarafından değerlendirildiğini belirten Pisonero, "Batı Balkanlar, doğu, güney ve daha ötesindeki yakın komşularımıza nasıl yardım edebileceğimizi araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

AB'nin aynı zamanda bölge ülkelerine insani yardım da sağlayacağına işaret eden Pisonero, "Bu konular hakkında üye ülkeler arası görüşmeler devam ediyor." dedi.

Mektup hakkında

Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve İsveç, AB Komisyonu'na, Batı Balkanlar ve Doğu Ortaklık ülkelerine Kovid-19 aşısı konusunda destek verilmesini talep eden bir mektup gönderdi.

Mektupta söz konusu ülkelere yardım edilmemesi durumunda AB'nin sınır güvenliğinin de sağlanamayacağına dikkat çekildi

Yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB, opsiyonlar dahil olmak üzere, BioNTech-Pfizer ile 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz Kovid-19 aşısı almak için sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Pınar Gültekin Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Çağla Şıkel Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Türk Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB üyesi 13 ülkeden " yakın bölgelere de aşı sağlansın" mektubu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 16:36:30. #1.14#
title