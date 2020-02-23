AB üyelerinden Çin'e Kovid-19'la mücadele için yardım
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AB üyelerinden Çin'e Kovid-19'la mücadele için yardım

Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Çin'e maske, eldiven ve dezenfektan gibi koruyucu ekipman yardımında bulundu.

23.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:02
AB üyelerinden Çin'e Kovid-19'la mücadele için yardım

(AB) üyesi bazı ülkeler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Çin'e maske, eldiven ve dezenfektan gibi koruyucu ekipman yardımında bulundu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Komisyonun yanı sıra , Çekya, Macaristan ve 'nın Çin'e 25 bin ton koruyucu ekipman yolladığı bildirildi.

Ekipmanların Avusturya'dan uçakla Çin'e gönderildiği kaydedilen açıklamada, bunların arasında maske, eldiven, koruyucu kıyafetler ve dezenfektanların olduğu belirtildi.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janes Lenarcic, "Salgınla mücadele etmek için her cephede çaba göstermeliyiz. Avrupa'daki son vakalar uluslararası iş birliğinin önemine işaret ediyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
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