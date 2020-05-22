AB üyelerinden "Açık Semalar Anlaşması"na destek
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AB üyelerinden "Açık Semalar Anlaşması"na destek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD'nin Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmasının ardından, anlaşmaya destek verdiğini açıkladı.

AB üyelerinden
22.05.2020 19:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:45

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD'nin Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmasının ardından, anlaşmaya destek verdiğini açıkladı.

Belçika, Finlandiya, Lüksemburg, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç ve Çekya, ortak bir yazılı açıklama yaparak, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararını üzüntüyle karşıladıklarını kaydetti.

Açıklamada, Rusya'nın anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi konusunda ABD ile benzer endişelere sahip olunduğunun altı çizilirken, "Anlaşma, Avro-Atlantik bölgesinde güvenlik ve şeffaflığı artırmak için imzalanmış, güven inşasına önemli katkılar sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Açık Semalar Anlaşması'nı uygulamaya devam edeceğiz. Anlaşmanın halen işlevsel ve faydalı olduğunu düşünüyoruz." mesajı verilen açıklamada, ABD'nin çekilme kararının 6 ay içinde geçerli olacağına dikkati çekildi.

Açıklamada, Moskova yönetimi ile diyaloğun da süreceğine işaret edilirken, "Rusya'ya bazı uçuşlarda uyguladığı kısıtlamaları kaldırma ve tüm taraflarla diyalog yürütme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamıştı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Rusya, 2-5 Şubat 2016'da Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşunun rotası üzerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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