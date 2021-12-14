AB üyeler arasında daha fazla koordinasyon için Schengen reformu hazırladı

Avrupa Birliği (AB), göç ve sağlık krizlerinde üye ülkelerin sınır kontrollerinin devreye son çare olarak girmesini sağlayacak ve Schengen bölgesinin gücünü artıracak yasa teklifi hazırladı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve Komisyonun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, yeni düzenlemeyi ortak basın toplantısında anlattı.

Yeni düzenleme, Belarus yönetiminin eylemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan, "göçmenlerin siyasi araç olarak kullanılması" ya da üye ülkeler arasında sınırların kapatılması gibi durumlardan çıkarılan derslere dayanıyor.

Değişikliklerin, üye ülkeler arasında daha fazla koordinasyon sağlanmasına imkan vermesi hedefleniyor.

Üye ülkelerin ulusal sınır kontrolü prosedürleri "son çare" olacak

Yeni kurallara göre, üye ülkeler AB sınırlarında, kendi iç sınır kontrollerini uygulamadan önce alternatif yöntemlere sahip olacak.

Bu yöntemler, sınır bölgelerinde daha sık ve operasyonel polis denetimleri, sınır ötesinde çalışan işçileri için geçişlerin kolaylaştırılması, temel malların geçişi için kolaylık sağlanması gibi usulleri içerecek.

Üye ülkeler ulusal sınır kontrollerini ancak tüm yöntemleri tükettikten sonra devreye koyabilecek ve 6 aylık risk analizi raporlaması yapacak.

18 ay boyunca ulusal kontrolleri uygulayan üye ülke, Komisyona bunun nedenlerini rapor edecek ve görüş isteyecek.

Üye ülkeler göçmenlerin araçsallaştırıldığı durumlarda sınır geçişlerine kısıtlama getirebilecek, sınır gözetimini artıracak. Sığınma başvuruları kayıt süresini 3 ila 10 günden 4 haftaya çıkarabilecek ve medikal gereklilikler dışında bunları yalnızca sınırda kabul edebilecek.

Schengen bölgesi

AB'nin dış sınırları içinde Schengen bölgesi dahilinde 420 milyondan fazla kişi yaşıyor. Ulusal sınır kontrolleri olmaksızın kişilerin ve malların serbest dolaştığı bölge içinde 1,7 milyon kadar insan bir Schengen ülkesinde yaşıyor ancak bir başkasında çalışıyor. Schengen sınırlarından her gün 3,5 milyon kişinin geçtiği biliniyor.

AB, son dönemdeki göç ve sağlık krizleri nedeniyle zarar gören Schengen sınır kurallarını değiştirerek, bölgeyi korumak istiyor.

Geçen hafta da Komisyon, AB ülkelerinin polis teşkilatlarının birbirleriyle daha fazla sınır ötesi iş birliği, bilgi değişimi ve ortak operasyon yapması için yasa teklifi hazırlamıştı.

AB Komisyonunun hazırladığı teklifler, Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi tarafından incelenecek ve uygun bulunursa kabul edilecek.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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