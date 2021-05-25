AB, üye ülkelerdeki istihdam programlarına 14,1 milyar avro destek sağladı
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AB, üye ülkelerdeki istihdam programlarına 14,1 milyar avro destek sağladı

AB, üye ülkelerdeki istihdam programlarına 14,1 milyar avro destek sağladı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 14,1 milyar avronun üzerinde mali destek verildiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 14,1 milyar avronun üzerinde mali destek verildiğini bildirdi.

AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "Sure" adlı istihdam koruma programı kapsamında talepte bulunan 12 üye ülkeye finansal destek sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, ülkelerin istihdam programlarında kullanılmak üzere İspanya'ya 3 milyar 370 milyon avro, Yunanistan'a 2 milyar 540 milyon avro, Portekiz'e 2 milyar 410 milyon avro, Belçika'ya 2 milyar avro, Polonya'ya 1 milyar 560 milyon avro, İtalya'ya 751 milyon avro, Bulgaristan'a 511 milyon avro, Litvanya'ya 355 milyon avro, Estonya'ya 230 milyon avro, Malta'ya 177 milyon avro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 124 milyon avro ve Letonya'ya 113 milyon avro kredi verildiği kaydedildi.

Söz konusu finansal desteğin, salgın nedeniyle üye ülkelerde istihdamı korumak için yapılan kamu harcamalarına katkı sağlayacağına dikkat çekilen açıklamada, program kapsamında talepte bulunan 19 AB ülkesine toplam 94,3 milyar avro kaynak aktarılacağı ifade edildi.

Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk kredi teminatı vermişti. Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon topladı. Komisyon, bu kaynakla ülkelerin kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli krediler sağlamaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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