AB, üye ülkelerde basın ve ifade özgürlüğüne yönelik artan tehditle mücadele etmek istiyor
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AB, üye ülkelerde basın ve ifade özgürlüğüne yönelik artan tehditle mücadele etmek istiyor

AB, üye ülkelerde basın ve ifade özgürlüğüne yönelik artan tehditle mücadele etmek istiyor
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, gazetecilere, basın kuruluşlarına ve benzer amaç güden diğer taraflara yönelik açılan davalara işaret ederek, "Avrupa'da kimse işini yapmaktan ve kamu yararına olan görüşlerini dile getirmekten korkmamalı." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, gazetecilere, basın kuruluşlarına ve benzer amaç güden diğer taraflara yönelik açılan davalara işaret ederek, "Avrupa'da kimse işini yapmaktan ve kamu yararına olan görüşlerini dile getirmekten korkmamalı." dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde AB'de ifade ve basın özgürlüğüyle ilgili yükselen tehditle mücadele konulu panel düzenlendi.

Jourova, söz konusu özgürlükleri hedef alan davalara ilişkin, "Avrupa'da kimse işini yapmaktan ve kamu yararına olan görüşlerini dile getirmekten korkmamalı." ifadesini kullandı.

Son dönemde bu davaların üye ülkeler arası bir nitelik kazandığına değinen Jourova, bu durumun hantal bir hal alarak kurbanları daha fazla mağdur ettiğini vurguladı.

Panelde ayrıca Polonya başta olmak üzere Macaristan, Slovenya, Romanya gibi ülkelerde gazetecilere ve basın kuruluşlarına açılan çok sayıda davanın, AB'de domino etkisi yaratacağına dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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