AB: Üye ülkeler aşı sertifikasını seyahatler dışında kullanacaksa yasalarını düzenlemeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB: Üye ülkeler aşı sertifikasını seyahatler dışında kullanacaksa yasalarını düzenlemeli

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB: Üye ülkeler aşı sertifikasını seyahatler dışında kullanacaksa yasalarını düzenlemeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu yaz seyahatlerde kullanılmak üzere çıkarılması beklenen aşı sertifikasının üye ülkelerce başka amaçlarla kullanılması durumunda iç yasal düzenlemelerin buna uygun hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu yaz seyahatlerde kullanılmak üzere çıkarılması beklenen aşı sertifikasının üye ülkelerce başka amaçlarla kullanılması durumunda iç yasal düzenlemelerin buna uygun hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonu üyesi Didier Reynders, Avrupa Parlamentosunun Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde aşı sertifikası konulu toplantısında sertifikayla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sertifikayla bu yazdan önce AB içindeki seyahatlerin kolaylaştırılmasının amaçlandığını aktaran Reynders, AB'nin hazırladığı yasal zeminin belgenin "sadece seyahatlerde kullanımına" izin vereceğini söyledi.

Reynders, dijital belgenin kültürel faaliyetler, spor müsabakaları veya başka etkinliklerde kullanılabilmesi için üye ülkelerin yasalarını buna uygun hale getirmesi gerektiğini vurguladı.

Didier Reynders, aşı sertifikasının hava taşımacılığında kullanımı konusunda bilgi verirken de hava yolu şirketlerinin yolcuların sertifikalarını kontrol edebileceğini aktardı.

Reynders, "Bir hava yolu şirketi uçağa biniş sırasında sertifikanın geçerliliğini kontrol edebilir. Böylece kapılarda yaşanan uzun tartışmalar önlenebilir." dedi.

AB sınırları içindeki seyahatlerde geçerli olacak sertifikanın yaza kadar hazır olması planlanıyor. Sertifikada Kovid-19 aşısı olunduysa buna ilişkin bilgiler, PCR veya antijen test sonucu ile hastalığı geçirenlerin antikor düzeyine dair belge bulunacak.

AB'de onaylı aşılar kabul edilecek ancak AB ülkeleri başka aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Gelecekte başka bir ülkenin aşı sertifikasının tanınması için AB'de onaylı aşıların kullanılmış olması gerekecek ancak AB ülkeleri yine kendileri hangi aşıların tanınacağına karar verebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mario Draghi Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Töre Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AB: Üye ülkeler aşı sertifikasını seyahatler dışında kullanacaksa yasalarını düzenlemeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:05:31. #1.14#
title