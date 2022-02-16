AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşecek - Haberler
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AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşecek

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yarın Rusya konusunda gayriresmi toplantı yapacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yarın Rusya konusunda gayriresmi toplantı yapacak.

AB ülkelerinin liderleri, yarın yapılacak AB-Afrika Birliği Zirvesi için Brüksel'e gelecek.

AB yetkilileri, öğleden sonra düzenlenecek zirve öncesinde AB liderlerinin kendi aralarında toplantı yapacağını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağı sonrasında ortaya çıkan gerginlikte son durumun ele alınacağı AB toplantısının 1 saat sürmesi planlanıyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Avrupa Birliği, Brüksel, Rusya, Güncel, Haberler

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