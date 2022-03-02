AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşecek - Haberler

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AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşecek

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları bir kez daha olağanüstü toplantı yaparak, Rusya-Ukrayna savaşını görüşecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları bir kez daha olağanüstü toplantı yaparak, Rusya- Ukrayna savaşını görüşecek.

Toplantı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında 4 Mart'ta Brüksel'de yapılacak.

Borrell, sosyal medyadaki açıklamasında, toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i de davet ettiğini bildirdi.

Aynı gün olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı da Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Avrupa Birliği, Ukrayna, Brüksel, Rusya, Güncel, Haberler

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