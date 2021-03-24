AB ülkelerinin büyükelçileri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'yla görüştü
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AB ülkelerinin büyükelçileri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'yla görüştü

24.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:05
AB ülkelerinin büyükelçileri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'yla görüştü

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri, siyasi partilerle rutin görüşmeler serisinin devamı olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri, siyasi partilerle rutin görüşmeler serisinin devamı olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Parti Genel Merkez binasında gerçekleşen toplantıya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile çok sayıda AB ülkesinin diplomatik temsilcileri katıldı.

Ziyaretin kritik bir dönemde gerçekleştiğini belirten Davutoğlu, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin tarihine değindi.

Davutoğlu, Türkiye'nin yıllardır AB'nin ve stratejisinin bir parçası olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin NATO'da AB ile çalıştığını anımsattı.

Türkiye ile AB arasında yoğun bir gündem olduğunu kaydeden Davutoğlu, AB-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumundan kimsenin memnun olmadığını ifade etti.

Davutoğlu, Türkiye ile AB arasında 18 Mart mutabakatının imzalanmasının üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından çok fazla ilerleme sağlanamadığını belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinin partisinin programının ana gündemlerinden birini oluşturduğunu dile getirdi.

AB'ye üyelik sürecinin Türkiye'nin standartlarını AB seviyesine yükselteceğini aktaran Davutoğlu, "Türkiye ile Avrupa Birliği birlikte çalışmalıdır. Türkiye olmadan Avrupa Birliği küresel bir güç olamaz." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, 25-26 Mart'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlanmasını umduklarını belirterek, ilişkilerin gelişmesi için destek vereceklerini kaydetti.

Meyer-Landrut'tan Türkiye-AB ilişkilerinde gelişme beklentisi

Meyer-Landrut ise daveti için Davutoğlu'na teşekkür ederek, burada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, AB Liderler Zirvesi'nin Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesinde ve daha fazla iş birliğinin sağlamasında rol oynamasını umduklarını kaydetti.

Türkiye'de çok yoğun bir gündemin olduğunu aktaran Meyer-Landrut, 10'uncu yılını geride bırakan Suriye krizinin, başa çıkılması gereken sorunların ana sebebini oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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