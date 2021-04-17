AB ülkelerine tonlarca fındık ihraç edildi

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'den Ocak, Şubat ve Mart aylarında AB ülkelerine 6 bin 373 ton 441 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'den Ocak, Şubat ve Mart aylarında AB ülkelerine 6 bin 373 ton 441 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 600 bin çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce'de Ocak, Şubat ve Mart ayı fındık ihracat rakamları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre ise AB ülkelerine Ocak ayında 2 bin 428 ton 529 kilogram, Şubat ayında ise 2 bin 374 ton 602 kilogram, Mart ayında bin 579 ton 310 kilogram fındık ihracatı olmak üzere toplamda 6 bin 373 ton 441 kilo ihraç edildiği görüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı