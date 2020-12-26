- AB ülkelerine korona virüs aşıları teslim edildi- AB ülkeleri yarın aşılama uygulamasına başlayacak
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- AB ülkelerine korona virüs aşıları teslim edildi- AB ülkeleri yarın aşılama uygulamasına başlayacak

26.12.2020 15:36 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:42

- AB ülkelerine korona virüs aşıları teslim edildi AB ülkeleri yarın aşılama uygulamasına başlayacak Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen paylaştığı videolu mesajında AB ülkelerine yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılarının teslim edildiğini duyurarak aşılamasını...

- AB ülkelerine korona virüs aşıları teslim edildi

AB ülkeleri yarın aşılama uygulamasına başlayacak

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen paylaştığı videolu mesajında AB ülkelerine yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılarının teslim edildiğini duyurarak aşılamasını yarın başlayacağını belirtti.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında gözler aşı uygulamalarına çevrildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, videolu bir mesaj paylaşarak korona virüs aşılarının AB ülkelerine teslim edildiğini duyurdu. Ursula von der Leyen mesajında, "Zor bir yılda yeni bir sayfa açmaya başlıyoruz. Covid-19 aşısı tüm AB ülkelerine teslim edildi" ifadelerini kullandı. Leyen, yarın Avrupa genelinde aşı uygulamasına başlanacağını ifade etti.

- AB ülkelerine korona virüs aşıları teslim edildi- AB ülkeleri yarın aşılama uygulamasına başlayacak
- AB ülkelerine korona virüs aşıları teslim edildi- AB ülkeleri yarın aşılama uygulamasına başlayacak
- AB ülkelerine korona virüs aşıları teslim edildi- AB ülkeleri yarın aşılama uygulamasına başlayacak
- AB ülkelerine korona virüs aşıları teslim edildi- AB ülkeleri yarın aşılama uygulamasına başlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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