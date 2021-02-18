AB ülkelerine iltica başvuruları 2020'de yüzde 31 azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AB ülkelerine iltica başvuruları 2020'de yüzde 31 azaldı

18.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:20
AB ülkelerine iltica başvuruları 2020'de yüzde 31 azaldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2020'de yapılan iltica başvuruları önceki yıla göre yüzde 31 azalarak 461 bin 300 oldu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2020'de yapılan iltica başvuruları önceki yıla göre yüzde 31 azalarak 461 bin 300 oldu.

AB İltica Destek Ofisinin verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna bağlı olarak alınan seyahat kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl iltica başvuruları azaldı.

Başvuru sayıları 2013'ten bu yana en düşük seviyeye indi. AB ülkelerine 2019'da 671 bin 200 iltica başvurusu yapılmıştı.

Başvuruların azalmasına karşın 2020 sonu itibarıyla 412 bin 600 dosyanın değerlendirme için beklediği bildirildi.

Geçen yıl en fazla başvuruyu yapanlar 64 bin 500 kişiyle Suriyeliler, 48 bin 500 ile Afganistanlılar, 30 bin 600 ile Venezuelalılar, 29 bin 400 ile Kolombiyalılar ve 18 bin 100 ile Iraklılar oluşturdu. Türkiye'den AB'ye iltica başvurusu yapanların sayısı yüzde 38 düşerek 15 bin 800 oldu.

2019'a göre sadece Komorlar, Belarus, Küba ve Brezilya'dan yapılan iltica başvuruları artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB ülkelerine iltica başvuruları 2020'de yüzde 31 azaldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 14:44:49. #1.14#
title