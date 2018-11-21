AB Ülkelerine İhracat Hamlesi

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürü Funda Eylem Özel, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılacak gıda ihracatı hakkında bir firma ile bilgilendirme görüşmesi gerçekleştirdi.

Bugüne kadar çoğunlukla yerel pazara odaklanan Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. A.Ş, Avrupa Birliği üyelerine belli başlı ürünleri ihraç etmek amacıyla görüş almak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürü Funda Eylem Özel, Gıda ve Yem Şube Müdürü Vekili Yiğit Akın, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Fevzi Atmaca ve ihracat sorumlusu personelleri ile işletmeye giderek, ihracatın gerçekleştirilebilmesi için gerekli prosedürün belirlenmesi hususunda bilgilendirme gerçekleştirdi.

İşletme yetkilileri eşliğinde planlanan fabrika gezisi esnasında ihracatı yapılacak ürünler hakkında tanımlamalar yapılarak, ihracatı yapılan ürünün ve ithalatçı ülkenin kanunlarına göre değişlik göstereceği göz önüne alınıp, farklı ülkelerin talep edebileceği laboratuvar analizleri ile mevzuat hakkında bilgi verildi.

Her üretimin ve üretilen ürünün ihracatının ülkeye ekonomik açıdan büyük getirisi olacağını söyleyen Özel, yeni iş sahalarının oluşturulacağına da vurgu yaptı. Özel, aynı zamanda ihracatın işsizlik oranının düşmesine katkı sağlayacağını söyledi. - KIRKLARELİ