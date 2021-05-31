AB ülkelerine bin 84 ton fındık ihraç edildi
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AB ülkelerine bin 84 ton fındık ihraç edildi

AB ülkelerine bin 84 ton fındık ihraç edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karadeniz Bölgesinin önemli tarım ürünü olan fındık ihraç edilmeye devam ediyor.

Karadeniz Bölgesinin önemli tarım ürünü olan fındık ihraç edilmeye devam ediyor. Nisan ayında AB ülkelerine bin 84 ton fındık ihracatı yapıldı.

Ülkemizin önemli ihracat ürünü olan ve binlerce ailenin geçim kaynağı olan fındık yurt dışına gönderilmeye devam ediyor. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre

Nisan ayı içerisinde bin 84 ton 65 kilogram fındık ihraç edildiği bildirildi.

(Ali Yıldız/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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