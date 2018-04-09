AB Ülkelerindeki Vatandaşlar, Sağlık Giderlerini Karşılamada Sıkıntı Yaşıyor

AB Bakanı Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden AB ülkelerinin sağlık harcamalarıyla ilgili Eurostat verilerini paylaştı.

AB Bakanı Çelik, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) son yayımladığı verilere göre, AB üyesi Yunanistan, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Letonya, Slovakya ve İtalya'daki vatandaşların yüzde 50'den fazlası sağlık giderlerini karşılamakta "ciddi sıkıntı" çektiğini belirterek, "Yunanistan'daki vatandaşların yüzde 90'ının sağlık giderlerini karşılamakta zorluk çektiği belirtilirken, bu oran Macaristan'da yüzde 74, Rum yönetiminde yüzde 72, Letonya'da yüzde 64 ve İtalya'da yüzde 56 olarak belirlendi" ifadesini kullandı. - ANKARA