AB ülkelerinde şimdiye kadar 160 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB ülkelerinde şimdiye kadar 160 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdı

AB ülkelerinde şimdiye kadar 160 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı şimdiye kadar 160 milyon kişinin ilk doz aşıyı yaptırdığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı şimdiye kadar 160 milyon kişinin ilk doz aşıyı yaptırdığını bildirdi.

Portekiz'in Porto kentinde düzenlenen Sosyal Zirve toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Von der Leyen, aralık sonundan itibaren AB'ye toplam 200 milyon doz aşı geldiğini söyledi.

AB'nin aşı kullanımında "iyi bir yolda" olduğunu savunan Von der Leyen, yaz sonuna kadar AB'deki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin tutturulacağını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı, "Aşı tedariki ve dağılımı daha iyi gidiyor. AB halkının yüzde 25'inden fazlasına denk gelecek şekilde yaklaşık 160 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı. Bu iyi bir haber ve böyle devam edeceğiz." dedi.

2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak şekilde 900 milyonu opsiyonlu olmak üzere 1 milyar 800 milyon doz aşı alımı için Pfizer/BioNTech firmasıyla yeni bir sözleşme imzaladıklarını dile getiren Von der Leyen, bu alımın çocuklar düşünülerek yapıldığını, "er ya da geç çocukların da Kovid-19 aşısı olacaklarını" söyledi.

AB Komisyonu Başkanı, "Pandemiden çıkmanın yolu aşılamadan geçiyor ama önlemleri uygulamaya, kendimizi korumaya ve geleceğe hazırlıklı olmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

AB'de turizm sezonu hazırlıkları

Turizm sezonunun yaklaştığını, aşı sertifikasıyla ilgili dijitalleşmeye ağırlık vermeleri gerektiğini ve bu ay sonuna doğru bazı ortak kararların alınabileceğini belirten Von der Leyen, "AB içi ve AB'ye doğru olan seyahatlere izin vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'de serbest dolaşımın yeniden başlamasını sağlayacak QR kodlu, iki dilli bir aşı sertifikasının haziran ayında yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Özcan Deniz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AB ülkelerinde şimdiye kadar 160 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 20:01:11. #1.16#

title