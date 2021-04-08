AB ülkelerinde konut fiyatları yükseldi
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AB ülkelerinde konut fiyatları yükseldi

Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB ülkelerinde konut fiyatları yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) ev fiyatları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında yükseldi.

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Avrupa Birliği'nde (AB) ev fiyatları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2020 yılının dördüncü çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3, 2019'un aynı çeyreğine göre de yüzde 5,7 yükseldi.

Aynı dönemde; ev fiyatları Avro Bölgesi'nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,4, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,4 arttı.

AB üyesi ülkeler arasında, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 16,7 ile Lüksemburg'da, yüzde 9,8 ile Danimarka'da ve yüzde 9,4 ile Litvanya'da gerçekleşti.

Ev fiyatları, Almanya'da yüzde 8,1, Fransa'da yüzde 6,1, İspanya'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 1,6, Hollanda'da yüzde 8,7, ve Belçika'da yüzde 5,7 artış kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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