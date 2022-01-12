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AB ülkelerinde aralıkta ticari uçuşlar arttı

AB ülkelerinde aralıkta ticari uçuşlar arttı
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ticari uçuşların sayısı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 130 artış kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ticari uçuşların sayısı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 130 artış kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde Aralık 2021'de gerçekleştirilen ticari seferlere ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde Aralık 2020'de toplam 166 bin 990 adet ticari sefer gerçekleştirilirken, söz konusu rakam 2021'in aynı döneminde 383 bin 720'ye çıktı. Böylece ticari uçuşlar, aralıkta önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 130 artış gösterdi.

Salgın öncesindeki 2019 yılının aralık ayında ise toplam ticari sefer sayısı 504 bin 270 olarak gerçekleşmişti.

AB ülkelerinde geçen ay ticari sefer sayısı Aralık 2019 döneminin ise yüzde 24 gerisinde kaldı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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