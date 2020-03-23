AB ülkeleri Kovid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı
AB üyesi ülkeler, koronavirüs salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya almaya karar verdi.
23.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:14
AB üyesi ülkeler, koronavirüs salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya almaya karar verdi.
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Kaynak: Dunya.com