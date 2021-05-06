AB ülkeleri İsrail'i seyahat kısıtlamalarından muaf tutabilecek

Avrupa Birliği (AB), seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncelleyerek İsrail'i ekledi.

Avrupa Birliği (AB), seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncelleyerek İsrail'i ekledi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki durum göz önünde bulundurularak geçici seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkelerin bulunduğu listeye İsrail de dahil edildi.

AB'nin listesinde daha önce Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland ve mütekabiliyet şartına bağlı olarak Çin bulunuyordu.

Bu durumda AB ülkeleri, listede bulunan ülkelerden AB'ye girecek kişilere her türlü seyahatlerinde kısıtlama uygulamayabilecek.

AB, martta salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan ve her iki haftada bir yeniden gözden geçirilen liste "tavsiye" niteliği taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam