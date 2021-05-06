AB ülkeleri İsrail'i seyahat kısıtlamalarından muaf tutabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB ülkeleri İsrail'i seyahat kısıtlamalarından muaf tutabilecek

AB ülkeleri İsrail'i seyahat kısıtlamalarından muaf tutabilecek
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncelleyerek İsrail'i ekledi.

Avrupa Birliği (AB), seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncelleyerek İsrail'i ekledi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki durum göz önünde bulundurularak geçici seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkelerin bulunduğu listeye İsrail de dahil edildi.

AB'nin listesinde daha önce Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland ve mütekabiliyet şartına bağlı olarak Çin bulunuyordu.

Bu durumda AB ülkeleri, listede bulunan ülkelerden AB'ye girecek kişilere her türlü seyahatlerinde kısıtlama uygulamayabilecek.

AB, martta salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan ve her iki haftada bir yeniden gözden geçirilen liste "tavsiye" niteliği taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını vuran Liechtenstein Prensi zor durumda! Aktivistler peşini bırakmıyor
Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını vuran Liechtenstein Prensi zor durumda! Aktivistler peşini bırakmıyor
İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi! Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor
İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi! Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor
AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi
AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Eda Ece Yıldız Tilbe Hakan Sabancı
Spor Diego Gökhan Töre Serdar Aziz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AB ülkeleri İsrail'i seyahat kısıtlamalarından muaf tutabilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:44:21. #1.14#

title