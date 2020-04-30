AB ülkeleri iptal edilen uçuşlar için para iadesi şartının kaldırılmasını istiyor Avrupa Birliği ülkeleri, iptal edilen uçuşlar için yolculara para iadesi yapılmasını garanti eden yasanın geçici bir süreliğine askıya alınmasını istedi.

Avrupa Birliği ülkeleri, iptal edilen uçuşlar için yolculara para iadesi yapılmasını garanti eden yasanın geçici bir süreliğine askıya alınmasını istedi. Brüksel'de Avrupa Birliği ulaştırma bakanları toplantısında çarşamba günü gündeme gelen çağrıya, Fransa ve Hollanda öncülük etti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com