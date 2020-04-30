AB ülkeleri iptal edilen uçuşlar için para iadesi şartının kaldırılmasını istiyor
Avrupa Birliği ülkeleri, iptal edilen uçuşlar için yolculara para iadesi yapılmasını garanti eden yasanın geçici bir süreliğine askıya alınmasını istedi.
30.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:20
Avrupa Birliği ülkeleri, iptal edilen uçuşlar için yolculara para iadesi yapılmasını garanti eden yasanın geçici bir süreliğine askıya alınmasını istedi.
Brüksel'de Avrupa Birliği ulaştırma bakanları toplantısında çarşamba günü gündeme gelen çağrıya, Fransa ve Hollanda öncülük etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com