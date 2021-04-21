AB ülkeleri geçen yıl 281 bin sığınmacıya koruma statüsü verdi
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AB ülkeleri geçen yıl 281 bin sığınmacıya koruma statüsü verdi

AB ülkeleri geçen yıl 281 bin sığınmacıya koruma statüsü verdi
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin, 2020 yılında koruma statüsü verdiği sığınmacı sayısı 281 bin oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin, 2020 yılında koruma statüsü verdiği sığınmacı sayısı 281 bin oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, geçen yıl koruma statüsü verilen kişi sayısı yüzde 5 düştü. Bu sayı 2019'ta, 295 bin 600'ü bulmuştu.

Koruma sağlanan kişilerin yaklaşık 128 binine mülteci statüsü, 81 binine insani koruma, 72 binine ise ikincil koruma verildi.

Sığınma isteyen kişilere en fazla Almanya koruma sağladı. 98 bin kişiye koruma veren Almanya'yı, 51 bin ile İspanya, 36 bin ile Yunanistan, 29 bin ile Fransa, 21 bin ile İtalya izledi.

AB ülkelerindeki koruma imkanından en çok Suriyeliler faydalandı. 74 bin 700 Suriyeli, toplam sayının yüzde 27'sini oluşturdu. Suriyelilerin yüzde 60'ına Almanya koruma verdi.

Suriyelileri 47 bin ile Venezuelalılar, 42 bin ile Afganistanlılar takip etti.

AB ülkelerinde geçen yıl 521 bin iltica başvurusunda ilk değerlendirmede karar verildi. İtiraz ve yeniden değerlendirmelerden sonra verilen karar sayısı ise 233 bini buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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