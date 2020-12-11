AB ülkeleri gaz emisyonlarını yüzde 55 azaltacak
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AB ülkeleri gaz emisyonlarını yüzde 55 azaltacak

11.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:35
AB ülkeleri gaz emisyonlarını yüzde 55 azaltacak

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili bilim kurulunun, AB genelinde gaz emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltımasını sağlayacak kurallar üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili bilim kurulunun, AB genelinde gaz emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltımasını sağlayacak kurallar üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Michel, Cuma günü konuyla ilgili olarak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupa iklim değişikliğine karşı mücadeleye liderlik ediyor" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaptığı açıklamada, söz konusu uzlaşmanın, AB'ye "2050 yılında iklimde nötralite" yolunu açtığını vurguladı.Avrupa Komisyonu'nun, geçen ay açıklanan son AB İklim Eylemi Gelişme Raporu'nda, AB'nin sera gazı emisyonunun son otuz yılın en düşük düzeyine indiği belirtildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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