AB Ülkeleri Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı Sona Erdi

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri Gayriresmi (Gymnich) Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen Avrupa Birliği Ülkeleri Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Houfburg saryı'nda düzenledikleri ortak basın toplantısıyla ile birlikte sona erdi. Mogherini'ni düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşma Venezüella'ya 35 milyon Euro yardım yapılacağını duyurarak Sırbistan ile Kosova arasındaki problemlerin çözümü için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Kneissl ise konuşmasında, düzenlenen toplantının gündeminin mülteci sorunu olmadığı belirterek, "Mülteci sorunu Salzburg'ta devlet liderlerinin katılacağı toplantıda gündem olacak. Suriye'de çeşitli tarafların desteği ile 2011'den bu yana bir savaş sürüyor. Suriye halkı bu durumdan ciddi oranda zarar gördü. Taraflarda savaşmaktan yoruldu. Öncelikli olarak barışın sağlanması gerekiyor. Ardından da Suriye'nin yeniden yapılanması ele alınmalı. AB olarak Suriye'deki gelişmeleri sadece seyretmiyoruz. Olumlu yönde ilerleme kaydedilmesi için rol üslenmeye çalışıyoruz" dedi

"Bu bizim ortak kararımız"

Bir gazeteci basın toplantısında Kneissl'e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş görüşmelerinin sürdürülmesi konusunda hazır olduğu fakat Avusturya'nın AB dönem başkanlığında yeni bir başlığın açılacağına inanmadığı yönündeki açıklamalarını değerlendirilmesi istedi. Kneissl konu hakkında, "Bu bizim ortak kararımız. Türk mevkidaşımız Çavuşoğlu bunu gayet iyi biliyor" ifadelerini kullandı. - VİYANA