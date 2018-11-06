AB Ülkeleri "Dijital Vergide" Anlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Facebook, Google, Twitter, gibi dijital platformların yıllık ciroları oranında vergilendirilmesi konusunda anlaşma sağlayamadı.

AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısında dijital ekonominin vergilendirilmesi konusu ele alındı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, toplantıda bakanların dijital hizmetlere vergi uygulanmasına yönelik düzenleme konusunu tartıştıkları kaydedildi.

Müzakerelerin vergilendirilecek hizmetlerin kapsamı ile söz konusu verginin ne kadar süre yürürlükte kalacağı konusuna odaklandığı belirtilen açıklamada, AB içerisinde dijital vergi konusunda teknik çalışmalarının devam edeceği, 4 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek ECOFIN toplantısında ortak karar alınmaya çalışılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) dijital vergilerle ilgili kapsayıcı çözüm önerisine AB ülkelerinin uyacağına vurgu yapıldı. AB Komisyonu'nun mart ayında açıkladığı dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik taslak düzenleme teklifine göre, Avrupa'da faaliyet gösteren Google, Facebook, Uber, Twitter, Airbnb ve Amazon gibi dijital platformlar yıllık cirolarının yüzde 3'ü oranından vergi ödeyecekti.

Bu vergi, küresel çapta yıllık geliri 750 milyon avronun üzerinde olan ve vergilendirilebilir gelirleri 50 milyon avroyu aşan dijital şirketlere yönelik planlandı. AB'nin dijital vergiyi uygulamaya geçirmesi halinde yıllık 5 milyar avroya yakın vergi toplanması hedefleniyordu.

Özellikle Fransa'nın desteklediği dijital vergi planına, ABD'nin kendi şirketlerini korumak için misilleme yapacağı endişesi AB ülkelerini ayrıştıran başlıklar arasında yer aldı. Dijital vergilerin yürürlüğe girmesi için bütün AB ülkelerinin buna destek vermesi gerekiyordu.