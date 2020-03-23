AB ülkeleri Covid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı
23.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:31
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya almaya karar verdi.
AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları koronavirüs salgını nedeniyle video konferans ile Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı gerçekleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com