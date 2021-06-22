AB Ülkeleri Çelik Koruma Önlemlerinin Uzatılması Konusunda Oylama Yaptı
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AB Ülkeleri Çelik Koruma Önlemlerinin Uzatılması Konusunda Oylama Yaptı

AB Ülkeleri Çelik Koruma Önlemlerinin Uzatılması Konusunda Oylama Yaptı
Habermetre - Haberler | Toplum

Avrupa Komisyonu'nun, 30 Haziran 2021'de sona erecek çelik koruma önlemlerini üç yıl süreyle uzatma önerisi, Birlik üyesi ülkeler tarafından 17 Haziran'da yapılan oylamada sekiz aleyhte ve iki çekimser oyla kabul edildi.

Avrupa Komisyonu'nun, 30 Haziran 2021'de sona erecek çelik koruma önlemlerini üç yıl süreyle uzatma önerisi, Birlik üyesi ülkeler tarafından 17 Haziran'da yapılan oylamada sekiz aleyhte ve iki çekimser oyla kabul edildi. Lehte oy kullanan 17 üye ülkenin nüfusu AB nüfusunun %88'ini oluştururken nitelikli çoğunlukla alınacak bir karar için asgari koşul Birlik nüfusunun en az %65'ini temsil eder biçimde 15 üye ülkenin olumlu oy kullanması olmakta. Oylamada Estonya, Letonya, Litvanya, İsveç, Danimarka, Hollanda, Malta ile İrlanda öneriye karşı oy kullanırken, Avusturya ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi çekimser kaldı. Teklifle ilgili görüşmeler 14-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Oylamanın sonucu, son kararın verildiği anlamına gelmiyor. Son karara giden süreç Komisyon tarafından sonuçlandırılacak.

Komisyon, çelik koruma önlemlerini 11 Haziran tarihinde 30 Haziran'dan başlayarak üç yıl süre ile uzatma amacında olduğunu taraflara, tarafların yanısıra DTÖ'ye bildirmişti. Komisyon, koruma önlemi konusunda yaptığı incelemenin ardından aldığı kararda AB çelik endüstrisine yönelik önemli ölçüde zarar verme ve tehlike oluşturma durumunu önlemek ya da gidermek için önlemlerin sürdürülmesinin gerekli olduğuna ilişkin kanıtlar buldu. Komisyon'un önerisine göre, 2021-2024 yılları arasındaki dönemde tarifesiz kotalarda yıllık %3 oranında bir gevşeme uygulanacak. Önlemin nasıl çalıştığına ilişkin bir inceleme, gelecek yılın Haziran ayı sonundan önce gerçekleştirilecek.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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