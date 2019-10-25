AB ülkeleri Brexit'i hangi tarihe erteleyecekleri konusunda anlaşamadı

25.10.2019 16:44

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği(AB) üyesi 27 ülkenin temsilcileri Brexit'in hangi tarihi erteleneceği konusunda anlaşamadı.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin AB'den ayrılması anlamına gelen Brexit ile ilgili erteleme tarihini belirlemenin AB'ye ait olduğunu söyledi. Johnson, AB bir karar almayı başaramasa da İngiltere'nin 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştirmesi gerektiğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle