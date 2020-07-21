AB ülkeleri €750 milyarlık destek paketinde anlaştı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri art arda dört ün süren zorlu zirvede Covid-19 pandemisinden etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde anlaştılar.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri art arda dört ün süren zorlu zirvede Covid-19 pandemisinden etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde anlaştılar.

Paketin 360 milyar euroluk bölümü kredi biçiminde, 390 milyar euroluk bölümü de hibe biçiminde dağıtılacak.

AB zirvesinin Başkanı Charles Michel, 27 liderin sabah erken saatlerdeki oturumda anlaşmaya varmalarının ardından Twitter'dan "Anlaştık" mesajını verdi.AB'nin üst düzey yetkilileri anlaşmanın AB'nin geleceğine ilişkin kuşkuları gidermek için önemli olduğuna dikkat çektiler.

Covid-19 pandemisinden zarar gören ekonomileri ayağa kaldırmayı amaçlayan 750 milyar euro büyüklüğündeki yardım fonunun nasıl yapılandırılacağı zirvenin en önemli konusuydu.

Kaynak: DHA