Ab, Ukraynalı Ayrılıkçılara ve Rus Yetkililere Yaptırımları Uzattı

AB Konseyi, Ukraynalı ayrılıkçılara ve Rus yetkililere yönelik yaptırımların süresini 6 ay uzattı.

Ab, Ukraynalı Ayrılıkçılara ve Rus Yetkililere Yaptırımları Uzattı

AB Konseyi, Ukraynalı ayrılıkçılara ve Rus yetkililere yönelik yaptırımların süresini 6 ay uzattı.

Kaynak: Dunya.com