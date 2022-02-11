AB, Ukrayna'ya 1,2 milyar avro destek verecek - Haberler
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AB, Ukrayna'ya 1,2 milyar avro destek verecek

AA, Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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AB, Ukrayna'ya 1,2 milyar avro destek verecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya 1,2 milyar avroluk mali destek verilmesini kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya 1,2 milyar avroluk mali destek verilmesini kabul etti.

AB Konseyi, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Ukrayna'ya yeni finansal destek sağlanmasını içeren teklifin üye ülke temsilcilerince uygun bulunduğunu açıkladı.

Mevcut jeopolitik gerilimlerin Ukrayna'nın ekonomik ve finansal istikrarını olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, güvenlik tehditlerinin ülkeden önemli miktarda sermaye çıkışına neden olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya sağlanacak 1,2 milyar avro mali desteğin ülkenin yaşadığı ekonomik krizi aşmasına yardımcı olacağı belirtildi.

AB'nin 2014-2021 yılları arasında Ukrayna'ya 5 milyar avroluk kredi imkanı sağladığı anımsatılan açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğuna işaret edildi.

Söz konusu mali desteğin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması gerekiyor.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Haberler

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