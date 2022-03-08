AB, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyelik başvurusunu inceleyecek

Avrupa Birliği (AB), Birliğe üye olmak için başvuru yapan Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın başvurusunu incelemeye hazırlanıyor.

AB Dönem Başkanı Fransa'nın verdiği bilgiye göre, üye ülkelerin büyükelçileri, dün akşam üç ülkenin başvuruları hakkında AB Komisyonunun görüş bildirmesi için uzlaştı. Böylece üyelik başvurusunun ardından teknik sürecin ilk adımı atılmış oldu.

AB adaylığı için uzun bir sürecin başlangıcı olan bu adımın en son noktasında AB ülkeleri, en üst siyasi seviyede karar alarak adaylık verebiliyor. Bunun için tüm AB ülkelerinin onayı gerekiyor.

Ancak son yıllarda bazı AB ülkelerinin genişlemeye sıcak bakmadığı biliniyor. Bu nedenle AB Komisyonunun üç ülkeye "ayrıcalıklı ortaklık" benzeri bir öneride bulunabileceği belirtiliyor.

AB sürecinde başvuru yapan bir ülkeye adaylık verilse de o ülkenin ekonomik ve siyasi açıdan AB'nin kriterlerini karşılaması gerekiyor. Birçok ülkenin katılım öncesinde bu kriterleri karşılaması uzun yıllar alabiliyor.

Ukrayna, Moldova ve Gürcistan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelişen ortamda AB'ye üyelik başvurularını geçen hafta iletmişti.

Üç ülkenin başvurularının 10-11 Mart'ta dönem başkanı Fransa'nın ev sahipliğinde Versay Sarayı'nda toplanacak üye ülkelerin liderleri tarafından da görüşülmesi bekleniyor.