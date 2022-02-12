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AB: Ukrayna'daki diplomatik misyonlarımız kapanmıyor

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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AB: Ukrayna'daki diplomatik misyonlarımız kapanmıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki diplomatik misyonlarının açık olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki diplomatik misyonlarının açık olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, AB adına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik tehditler ışığında eylemlerini üye ülkelerle koordine ettiklerini belirtti.

Borrell, "Diplomatik misyonlarımız kapanmıyor. Misyonlarımız Kiev'de kalmaya, AB vatandaşlarını desteklemek ve Ukrayna makamlarıyla koordinasyonu yürütmek için çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

AB vatandaşlarının Ukrayna'ya seyahatleriyle ilgili duyurular ve AB çalışanlarının Ukrayna'daki mevcudiyeti konusunda güvenlik durumuna bağlı olarak ayarlamalar yapılmakta olduğunu kaydeden Borrell, AB'nin Ukrayna'ya desteğini ve Rusya'ya kuvvetlerini sınırdan çekme çağrısını yineledi.

Batı basınında dün çıkan haberlerde, AB'nin Rusya ile gerginliğin artmasını gerekçe göstererek Ukrayna'da bulunan birincil öncelikli olanlar haricindeki diplomatik personelinin ülkeden ayrılmasını istediği belirtilmişti.

AB Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matti Maasikas'ın ülkedeki AB diplomatik personeline gönderdiği e-postada, "Birincil önceliği bulunanlar haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum." dediği haberlere yansımıştı.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke de vatandaşlarından ve diplomatlarının bir kısmından Ukrayna'yı terk etmelerini istemişti.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı kısa süre içinde işgale hazırlandığını iddia etmişti.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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