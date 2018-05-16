Ab/tusk: İran Anlaşmaya Bağlı Kaldığı Sürece AB de Anlaşmaya Bağlı Kalacak

– Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin çekilmesine karar verdiği İran nükleer anlaşmasına ilişkin, "İran anlaşmaya bağlı kaldığı sürece, Avrupa Birliği de anlaşmaya bağlı kalacak" dedi.

Avrupalı liderlerin inovasyon ve Avrupa'nın geleceğini görüşeceği AB-Batı Balkanlar zirvesi öncesinde konuşan Tusk şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta ABD'nin İran ile yapılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı nükleer anlaşmasından (JCPOA) çekilmesinin ardından ortak bir Avrupa cephesine ihtiyacımız var. Liderlerin de İran anlaşmaya bağlı kaldığı sürece, Avrupa Birliği'nin de sürece bağlı kalacağını teyit etmesini istiyorum.

"Anlaşma Avrupa'nın ve dünyanın güvenliği için iyi bir anlaşma ve bu yüzden bu anlaşmayı korumalıyız. ABD'nin tereddütlerine rağmen bu anlaşmayı korumalıyız.

"AB şirketleri ABD'nin çekilme kararından doğabilecek olumsuz sonuçlardan korumak için seçeneklerimizi inceliyoruz." - İstanbul