AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğunda Gümrük Birliği güncelleme ve Yeşil Mutabakat tartışıldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, "Türkiye ile AB arasında her alandaki entegrasyon ve iş birliği hem AB hem de Türk iş çevreleri için kesinlikle olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, "Türkiye ile AB arasında her alandaki entegrasyon ve iş birliği hem AB hem de Türk iş çevreleri için kesinlikle olumlu sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Bozay, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde çevrim içi düzenlenen "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu" programı kapanış oturumunda konuştu.

Yeşil dönüşümün AB'nin önemli gündem maddeleri arasında olduğunu anlatan Bozay, Yeşil Mutabakat'ın çok iddialı ve çok boyutlu bir dönüşüm projesi olduğunu ifade etti.

Bozay, Türkiye'nin nihai hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu, Türkiye ve AB'nin stratejik ortak konumunda bulunduğunu belirterek, "İlişkilerimizi her alanda daha da derinleştirmek Türkiye ve AB'nin ortak çıkarlarıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik olarak AB ile güçlü biçimde entegre konumda olduğuna işaret eden Bozay, "İlişkilerimizi olumlu gündemle derinleştirmek için birlikte çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bozay, Yeşil Mutabakat'ın tüm sektörlere ve iş insanlarına bazı zorluklar ve sınamalar getiren kapsamlı bir dönüşüm içermekle birlikte yeni fırsatlar da ortaya çıkardığını anlattı.

AB ve Türkiye'nin Yeşil Mutabakat alanında iş birliği yapmasının olumlu gündemle birlikte çevreci hedeflere de katkı sağlayacağını ifade eden Bozay, Türkiye'nin aday ülke konumu ve Gümrük Birliği ile AB'nin tedarik ve değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, yeşil dönüşümde de ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Bozay, bu alanda işbirliğini sağlamak için AB Komisyonu ile bir danışma mekanizması kurma sürecinde olduklarını, başlangıç olarak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması üzerinde çalışmayı planladıklarını ifade etti.

AB karbon mekanizmasının, bir ticari engel veya korumacı eğilimlerin bir aracı olmaması gerektiğini vurgulayan Bozay, amaçlarının karbon mekanizmasının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları, Gümrük Birliği hükümleri, çelik ve kömürle ilgili ticaret rejimi ile uyumlu çalışmasını sağlamak olduğunu anlattı.

Bu süreçte yeşil dönüşüm kadar adil dönüşümün de önemli olduğuna dikkati çeken Bozay, karbon mekanizmasından sağlanacak gelirlerin AB'nin yeşil dönüşümü ile birlikte Türkiye ve diğer aday ülkelerde de kullanılmasını beklediklerini, amaçlarının aday ülke olarak Türkiye'nin yeşil dönüşümde AB fonlarına doğrudan erişimi sağlayacak bir yol bulmak olduğunu anlattı.

Bozay, "Türkiye ile AB arasında her alandaki entegrasyon ve iş birliği hem AB hem de Türk iş çevreleri için kesinlikle olumlu sonuçlar doğuracaktır." diye konuştu.

Gümrük Birliği güncellenmesi sürecini olumlu gündemin en önemli maddelerinden biri olarak gördüklerine işaret eden Bozay, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yalnızca ticaret ve ekonomik entegrasyonu derinleştirmeyecek, aynı zamanda Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital dönüşüm de dahil olmak üzere pek çok alanda işbirliğini geliştirmek için eşsiz bir fırsat sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil Mutabakat Türkiye'yi de etkileyecek

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da "Yeşil Mutabakat, AB'nin bütün diğer ticaret ortakları gibi Türkiye'yi de etkileyecek. AB ticaret ortaklarına yeni çevresel koşular getirecek." dedi.

Yeşil Mutabakat'la AB ile ticarette mevzuat ve standartların uyumlu ve sürdürebilir olması gerekeceğini anlatan Zeytinoğlu, "AB karbon sınır uyum mekanizması uygulamayı planlıyor. Bu özellikle karbon yoğun sektörlerin işini zorlaştıracak ve onlara ilave maliyet getirecek." diye konuştu.

Zeytinoğlu, gerekli tedbirlerin almaması halinde AB'nin karbon uyum mekanizmasının Türkiye'ye yıllık 1,8 milyar avro maliyeti olabileceğini anlattı.

Yeşil Mutabakat'ın AB ile ticari ve ekonomik ilişkilere ilave engel koyabileceğini, bu nedenle uyum sağlanması gerektiğine işaret eden Zeytinoğlu, "AB Yeşil Mutabakatı, Gümrük Birliği güncelleme sürecini daha kritik ve acil hale getiriyor. 26 yaşında olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, mevcut ticaret politikaları ve gerçekleriyle uyumlu hale getirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, Türkiye'nin yeşil dönüşüme uyum için AB ve diğer uluslararası fonlardan faydalanması gerektiğini vurguladı.

Programın kapanış oturumunun moderatörlüğünü TOBB ve İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker