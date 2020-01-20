AB: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi oluşturuluyor; çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz

20.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:32

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de yapılan "yasadışı sondaj çalışmaları" nedeniyle yaptırımlar ile sonuçlanacak olan isim listesi oluşturma çalışmaların sürdüğünü duyurdu.



Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Kıbrıs Dışişleri Bakanı bizi sondaj çalışmaları konusunda bilgilendirdi. Konuyla yakından ilgilenen çalışma gruplarının gerekli yaptırım uygulanması doğrultusunda isim listesini tamamlamasını bekliyoruz. Listede bazı isimlerin yer aldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı. Borrell, listenin ne zaman hazır olacağına yönelik bilgi vermedi. Euronews.com'da Görüntüle