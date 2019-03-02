AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin iç güvenlik endişeleri ve terörizm sorununa karşı daha anlayışlı olması gerektiğini söyledi.

Avramopoulos, 4'üncüsü düzenlenen Delphi Ekonomi Forumu'nda katıldığı panelde Avrupa Parlamentosu seçimleri, göç sorunu ve Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.

Göçmen krizinin, 2015'te zirve yapmasının ardından Türkiye-AB göçmen mutabakatı ile büyük oranda hallolduğuna ve geçiş yapan göçmen sayısının büyük oranda azalarak idare edilebilir seviyelere düştüğüne işaret eden Avramopoulos, seçimler öncesi AB'nin çöküşünü amaçlayan popülist ve aşırı sağ siyasiler tarafından göç sorununun sömürüldüğünü vurguladı.

Orban'a eleştiri

Avramopoulos, mülteci sorununun Avrupa'da yeni bir sorun olmadığını ifade ederek, Avrupa'da her 4 kişiden birinin göçmen ailelerden geldiğini kaydetti.

Vişegrad ülkeleri gibi bazı AB üyelerinin göçmen meselesinde katkı sağlamayı reddetmesini eleştiren Avramopoulos, "Sovyet rejimi altında binlerce kişi Batı'ya kaçtı. 1952 yılında 500 bin Macar Almanya ve Avusturya'ya gitti. Mevcut Macar lider ya bunları unuttu ya da görmezden geliyor." diye konuştu.

"Bazı AB ülkelerinde hala derin devlet var"

Avramopoulos, Avrupa'da geçen yıllarda yaşanan terör saldırılarının büyük oranda kontrol altına alındığına ve engellendiğine dikkati çekerek, bunun istihbarat paylaşımı ile Europol'ün güçlendirilmesi sayesinde olduğunu belirtti.

İstihbarat paylaşımı noktasında bazı ülkeler ile önceki dönemde sorunlar yaşadıklarını anlatan Avramopoulos, "Bazı AB ülkelerinde hala derin devlet, ulusal devlet anlayışı hakim. Bilgi almak isterken, paylaşmaktan uzak durdular. Ama onları ikna ederek politikalarını değiştirmeyi başardık." şeklinde konuştu.

"AB, Türkiye'ye anlayış göstermeli"

Avramopoulos, Türkiye ve AB ilişkilerine yönelik ise "Çok açık ki AB'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin de AB'ye ihtiyacı var. Türkiye sonuç istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Göçmen mutabakatı kapsamında Türkiye'nin vize serbestisi talebinde bulunduğunu anımsatan Avramopoulos, çoğu kriterin yerine getirildiğini belirterek "Bazı zorluklar var ancak AB, iç güvenlik ve terörizm konusunda Türkiye'ye anlayış göstermeli." dedi.

Avramopoulos, Türkiye'nin AB üyeliği için de "Türkiye'ye kapılar kapatılmadı. Güçlükleri aşmak için karşılıklı bir çaba sürüyor. Üyelik, hem AB'ye hem Türkiye'ye fayda sağlarken, Yunanistan'a da önemli bir olumlu etkisi olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB fikrinden uzaklaşıp uzaklaşmadığının sorulması üzerine ise Avramopoulos, "İki taraf arasında devam eden bir flörtleşme var. Ama darbe girişimi sonrası bazı şeyler değişti. Darbeden sonra Erdoğan'ı ilk arayan Putin'di. Bölgeye çok farklı yerlerden ilgi var. Erdoğan AB'den çok da uzaklaşmadı. AB'nin de bu dönemde bazı konularda fikri değişti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA