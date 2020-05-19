AB: "Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri ekonomik politika süreçlerine katılacak"
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AB: "Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri ekonomik politika süreçlerine katılacak"

AB dönem başkanı Hırvatistan'ın Maliye Bakanı Zdravko Maric, Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinin AB'nin gelecekteki ekonomik politika süreçlerine dahil olacağını söyledi.

AB:
19.05.2020 22:31 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:31

AB dönem başkanı Hırvatistan'ın Maliye Bakanı Zdravko Maric, Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinin AB'nin gelecekteki ekonomik politika süreçlerine dahil olacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Hırvatistan başkanlığında Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'nin katılımıyla video konferans yoluyla ekonomik ve mali diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Maric, söz konusu diyalog toplantılarıyla Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinin AB'nin gelecekteki ekonomi politika süreçlerine dahil olacağını ifade etti. Maric, toplantı öncesi yaptığı basın açıklamasında, "AB dönem başkanı olarak olarak bugün video konferans yoluyla AB üye ülkeleri ile Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye arasındaki ekonomik ve mali diyalog toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıyı gelecek dönem başkanları olan Almanya ve Portekiz ile birlikte organize ediyoruz. Bu diyalog toplantıları Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'nin AB'nin gelecekteki ekonomik politikalarının koordinasyonu süreçlerine katılım amacına hizmet edecek" dedi.

AB üye devletleri, Batı Balkanlar ve Türkiye, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası temsilcileri ile Batı Balkanlar ve Türkiye Merkez Bankalarının temsilcilerini buluşturan yıllık ekonomik politika diyalog toplantısı sonrasında AB Konseyi tarafından sonuç bildirisi yayınlandı. Bildiride, "Diyalog, Batı Balkanlar ve Türkiye'yi Avrupa dönemine gelecekteki AB ekonomik politikalarına katılım için hazırlamayı amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, "Covid-19 salgınının patlak vermesi AB üye devletleri, Batı Balkanlar ve Türkiye'yi benzeri görülmemiş büyük halk sağlığı, ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Katılımcılar, bu istisnai durumlarda ekonomik politika diyaloğunun krize ortak ve koordine edilmiş bir yanıt verilmesinin sürdürülmesinin çok önemli olduğu konusunda anlaştı. Katılımcılar, Covid-19 salgınıyla mücadele etmek için tıbbi ve finansal yardım sağlayarak ve bölgedeki sosyo-ekonomik etkisinin ele alınmasına katkıda bulunarak AB ile Batı Balkanlar ve Türkiye arasında gösterdikleri güçlü dayanışmayı teyit ettiler" denildi.

Bildiride Covid-19 virüsünün yayılmasını sınırlamak için Batı Balkanlar ve Türkiye tarafından alınan önlemlerin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. AB'nin aday ülkelerin ekonomilerinin toparlanmasını destekleyeceği mesajı verilerek, "Genel olarak katılımcılar bu sürece olan bağlılıklarının altını çizmiş ve Batı Balkanları ve Türkiye'yi orta vadede makroekonomik, bütçe ve yapısal politikalarını daha da iyileştirerek güçlü bir toparlanmaya teşvik etmişlerdir. Diyalog, bu sonuçların uygulanması da dahil olmak üzere 2021'de devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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