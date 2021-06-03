Ab-Türkiye Sürdürülebilirlik Elçisi Olmaları İçin Gençlere Davet

Sürdürülebilirlik Elçileri Eğitim Programlarının ilki 5 Haziran'da başlıyor.

Sürdürülebilirlik Elçileri Eğitim Programlarının ilki 5 Haziran'da başlıyor. İlk altı haftası teorik, ikinci altı haftası da saha çalışması içeren toplam 12 haftalık eğitim programına üniversiteden yeni mezun olan her genç başvurabilecek.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, ESİAD İzmir AB Bilgi Merkezi ve İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Liderleri Eğitim Programı (SÜGEP) ve Boğaziçi Üniversitesi SDSN Türkiye iş birliğinde düzenlenen Sürdürülebilirlik Elçileri Eğitim Programlarının ilki 5 Haziran'da başlıyor. Toplam 12 haftalık program boyunca "Sürdürülebilirlik Yetkinlikleri" konusunda özel tasarlanmış eğitimleri alacak gençler, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 6 haftalık eğitim sonunda kamu ve özel sektörde sürdürülebilirlik ofisleri bulunan iş yerlerinde 6 haftalık staja gönderilecek.

Yeni teknolojiler ve çözümler hakkında gençleri bilinçlendirmeyi, bu alanda doğacak yeni uzmanlık alanları açısından onları geleceğe hazırlamayı amaçlayan program yıl boyunca devam edecek.

Boğaziçi Üniversitesi SDSN Türiye, programın sonunda verilecek sertifikaları onaylanacak ve EDX portalı üzerinden MIT ve Harward Üniversiteleri tarafından verilen online derslere erişim imkanı sağlayacak.

Başvuru için: https://forms. gle/mXZpRMdqtPvXwUQJ6

Kaynak: Habermetre