AB Türkiye Raporu: Üyelik rafa kalktı, pragmatik bir ilişkiye doğru
Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu, 29 Mayıs günü açıklandı. Raporda demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve ekonomi alanında geriye gidişe dikkat çekiliyor.
Uzun zamandır açıklanması beklenen Avrupa Komisyonu 2019 yılı Türkiye Raporu nihayet Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşıldı. Rapor, konjonktürel olarak Türkiye'nin yoğun geçen seçim gündemi, ekonomik gidişat ve yargı bağımsızlığı alanlarının fotoğrafını çekti.
Yargı sistemi konusunda AB'nin tavsiyelerinin dikkate alınmadığı yönünde eleştiri getirilen raporda, ekonomik kurumların bağımsızlığı konusundaki endişeler dillendirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com