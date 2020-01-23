AB Türkiye Raportörü Amor, TBMM'yi ziyaret etti
Haberler » Politika » AB Türkiye Raportörü Amor, TBMM'yi ziyaret etti - Haberler

AB Türkiye Raportörü Amor, TBMM'yi ziyaret etti

Ankara'da bulunan AB Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, TBMM'yi ziyaret ettiTBMM'ye gelen Amor, TBMM Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte Şeref Holü'nü gezdi.

23.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:20
AB Türkiye Raportörü Amor, TBMM'yi ziyaret etti

'da bulunan AB Raportörü Nacho Sanchez Amor, TBMM'yi ziyaret etti


TBMM'ye gelen Amor, TBMM Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte Şeref Holü'nü gezdi. Amor, 15 Temmuz darbe girişiminde atılan bombaların hasar verdiği Şeref Holü'ne çiçek bırakarak, saygı duruşunda bulundu.


Gaziantep ve İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Ankara'ya gelen Amor, siyasi parti liderleri ve genel başkan yardımcıları ile görüştü. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri