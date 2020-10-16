AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz

16.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:23
AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin sonuç bildirisinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "tek taraflı" eylemlerde bulunduğu savunularak AB Konseyi'nin bundan dolayı üzüntü duyduğu belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin sonuç bildirisinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "tek taraflı" eylemlerde bulunduğu savunularak AB Konseyi'nin bundan dolayı üzüntü duyduğu belirtildi.

Zirvenin sonunda yayımlanan sonuç bildirisinin dış ilişkiler bölümünde Türkiye ile ilgili 2 madde yer aldı. Bildiride, 1-2 Ekim'de yapılan zirvede alınan kararlara atıf yapılarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de son arama çalışmalarıyla "tek taraflı ve provokatif eylemlerde bulunduğu" savunuldu ve bundan dolayı AB Konseyi'nin üzüntü duyduğu ifade edildi.

Kıbrıs adasındaki Maraş'ın statüsüyle ilgili "BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararlarına saygı duyulması" istenen bildiride, AB'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimiyle dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Bildiride, AB Konseyi'nin Türkiye'yi "eylemlerinden geri dönmeye ve gerginliğin düşürülmesi için çalışmaya çağırdığı" ifade edildi.

Afrika-AB ilişkileri

Afrika-AB ilişkilerine geniş yer ayrılan bildiride Afrika ile stratejik ilişkilere büyük önem verildiği vurgulanırken, Afrika ülkeleri ile siyasi ilişkileri tüm alanlarda derinleştirme ve yenileme ihtiyacının altı çizildi. Kovid-19 döneminde AB'nin Afrika'daki sağlık sistemini güçlendirme ve uluslararası borçların hafifletilmesine yönelik çabalarıyla ilgili taahhüdü bildiride yer aldı.

Bildiride Afrika'nın ekonomik dönüşümünde AB'nin ortaklığı ilerletme isteğinin ve yatırım programlarını genişletme arzusunun altı çizilerek, dijital ekonomi, yenilenebilir enerji, ulaştırma, sağlık ve tarımsal gıda sektörlerinin iş birliği ve yatırım için en önemli alanlar olduğu ifade edildi. AB Konseyi ayrıca Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarın önemine vurgu yaparak, AB'nin Afrikalı ortaklarıyla yasal göç, yasa dışı göçle mücadele, yasa dışı göçmenlerin geri kabulü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularında çalışmak istediği belirtildi.

Belarus ve Rusya

Belarus'a da yer verilen bildiride, 12 Ekim'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısında alınan yaptırımları da içeren kararların onaylandığı, Belarus'un misilleme tedbirlerine karşı AB'nin Litvanya ve Polonya ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Bildiride, Rusya'ya çağrı yapılarak Avustralya ve Hollanda ile Malezya Havayollarına ait 298 yolcu taşıyan MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili üçlü görüşmelere devam etmesi istendi.

AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinin iklim ve çevre, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve Brexit sonrası AB-İngiltere ilişkileri ile ilgili maddeleri ise dünkü oturumdan sonra yayımlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Sergey Lavrov Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Çolpan İlhan Yasmin Erbil
Spor Metin Oktay Eddie Newton Malcolm Thomas Garry Rodrigues Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Türk Dava Alman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 16:26:39. #1.15#
title