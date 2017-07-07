AB-Türkiye İlişkileri Kesintisiz Sürmeli!

Savcı, ilişkilerin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile Avrupa Birliği arasında üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmesine ilişkin görüşlerini paylaşan Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı, alınan karar hukuki bir kesinlik arz etmemesine rağmen, 2004 yılından beri gerçekleşen gelişmelerin üzerine gölge düşürücü bir etki yaratacağını ve ilişkilerin negatifleşme algısını besleyeceğini belirtti.

Türkiye ile AB ilişkilerinin hali hazırda hassas bir noktada bulunduğunu ifade eden Savcı, "AP'nin kararı bu ilişkilerin ruhunu zedeleyici nitelikte. Bu ve benzeri karar ve tutumların, uzlaşı ve gelişimi ön plana alarak ortak noktaları birleştirmek yerine ayırmaya çalışan yaklaşımların, sürece önemli zararlar vereceği unutulmamalıdır. Her zaman diyaloğa açık olarak sürdürülmesi gereken ilişkilerin, bugüne dek gerçekleşen çalışmalarda olduğu gibi, hem gümrük birliği güncellemeleri hem de uyum yasalarının ilerletilmesiyle kesintisiz sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"Dijital ekonominin de etkisiyle ticari, sosyal ve kültürel birçok alanda sınırlar yeniden tanımlanırken, AP'nin tavsiye kararı, uzun yıllardır beklenen bu önemli birleşmenin önünde engel olmamalıdır" diye konuşan Yiğit Savcı, "GYİAD olarak, tam üyelik dışında başka hiçbir seçenek olmadığı düşüncesini destekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda Avrupa iş dünyası ile paylaştığımız mektupta da ifade ettiğimiz gibi, ülkemiz kültürel zenginlikte olduğu kadar, siyasi cesaret ve nitelikli genç nüfusunun katkısıyla gün geçtikçe gelişen dinamik ekonomi konularında da AB'ye gerçek küresel aktör olma konusunda ciddi katkılar yapacak güç ve özelliklere sahiptir" ifadelerini kullandı.

